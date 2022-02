Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Tödlicher Verkehrsunfall in Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, 26.02.2022, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 21jähriger Mann aus Marl mit seinem PKW die Devensstraße in ostwärtiger Richtung. Aus unbekannten Gründen kam das Fahrzeug auf grader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW in zwei Teile gerissen und der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen.

Der Unfallort wurde gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert aktuell weiterhin an.

Für die Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

