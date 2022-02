Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer gestürzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmittag stürzte ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Haltern am See auf der Annabergstraße. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an dem Fahrzeug zu dem Unfall geführt haben. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. An dem Motorrad entstand 500 Euro Sachschaden.

