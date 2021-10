Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randalierer muss in Gewahrsam

Mainz-Altstadt (ots)

22.10.2021, 16:00

Für einen 27-jährigen Mann aus Kusel endete der vergangene Freitagnachmittag mit Strafanzeigen im Polizeigewahrsam. Der Mann fiel am Nachmittag in einem Drogeriemarkt auf. Dort pöbelte er zunächst Kunden an und verhielt sich unangemessen gegenüber der Filialleitung. Einige Minuten später fiel der Mann in einer Selbstbedienungsbäckerei in der Nähe der Römerpassage auf, als er Teigwaren aus der Auslage nahm und samt Greifzangen durch die Räumlichkeiten warf. Nachdem der 27-Jährige von den Mitarbeitern der Bäckerei des Geschäftes verwiesen wurde, aber nicht gehen wollte, kam es zu einem Gerangel mit einem 19-jährigen Bäckereimitarbeiter. Der 27-Jährige schlug hierbei dem 19-Jährigen unter anderem mit der Faust ins Gesicht. Auch als eine alarmierte Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers vor Ort eintraf beruhigte sich der 27-Jährige nicht und musste zunächst mit Handschellen gefesselt und schließlich in Polizeigewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell