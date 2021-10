Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Keller aufgebrochen

Mainz-Neustadt (ots)

In zwei Mehrfamilienhäusern in der Mainzer Neustadt wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in einem Anwesen in der Kurfürstenstraße Zutritt zu insgesamt acht Kellerabteilen. In der Hindenburgstraße wurden in ähnlicher Weise insgesamt sechs Kellerabteile angegangen. Türen und Schlösser wurden hierbei beschädigt, eine genaue Anzahl gestohlener Gegenstände ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Als Tatzeitraum kommt die zweite Wochenhälfte der vergangenen Woche bzw. das vergangene Wochenende in Betracht. Die Aufbrüche wurden am Sonntagabend der Polizei gemeldet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell