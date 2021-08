Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Illegales "Gewürz"

Koblenz (ots)

Am 08.08.2021, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann am Hauptbahnhof einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung der Person wurde in seinem Portemonnaie ein Griptütchen mit einem hellen Pulver aufgefunden. Laut eigenen Angaben sei es ein Gewürz, welches er von einem Kumpel für 30 Euro erworben hätte. Dieses würde er über seinen Döner streuen. Das Pulver wurde sichergestellt und auf der Dienststelle überprüft. Bei dem "Gewürz" handelte es sich um 1,3 g Heroinpulver. Nun wird gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.

