Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw in Koblenzer Parkhaus zerkratzt

Koblenz (ots)

Am Freitag, 06.08.2021, wurde ein schwarzer Ford Kuga im Koblenzer Parkhaus "Altlöhrtor" von bislang unbekanntem Täter zerkratzt. Der Wagen (SIM-Kennzeichen) wurde dort gegen 16.10 Uhr abgestellt. Als der Eigentümer 70 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er an diesem einen frischen Schaden fest. Beide Kotflügel sowie die Frontstoßstange waren zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

