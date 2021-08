Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Hund läuft Pedelecfahrer ins Rad

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Alstätte erlitten. Der 78-Jährige war gegen 09.00 Uhr auf der Straße Brinkerhook im Außenbereich unterwegs. Dort lief ihm der Hund einer 52-jährigen Fußgängerin ins Rad, woraufhin der Ahauser stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hund blieb unverletzt.

