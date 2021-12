Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ehepaar legt gefälschte Impfpässe vor (30.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Gefälschte Impfpässe hat ein Ehepaar am Dienstag gegen 11 Uhr in einer Schwenninger Apotheke vorgelegt. Ein 29-Jähriger und seine 32-jährige Ehefrau legten Impfpässe vor, um digitale Zertifikate über Covid 19-Impfungen zu erhalten. Dabei stellte sich heraus, dass sie die Eintragungen in den Impfpässen gefälscht hatten. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung rechnen, die Impfpässe behielt die Polizei ein.

