Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbelehrbare Autofahrerin (30.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Nicht schlecht gestaunt haben Polizisten nach einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Oberdorfstraße. Die Beamten beanstandeten eine 42-jährige Autofahrerin, da sie ihr Kind im Auto nicht angeschnallt hatte. Als die Frau danach weiterfuhr, nahm sie, noch in Blickweite der Polizei, ihr Handy in die Hand und begann, eine Textnachricht zu tippen. Zusätzlich zur Anzeige wegen des nicht angeschnallten Kindes muss die Frau nun noch mit einem Bußgeld wegen Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt rechnen.

