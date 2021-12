Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Unterbränd

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht (30.11.2021)

Bräunlingen (ots)

Einen Unfall verursacht und dann geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 5740 zwischen Oberbränd und Unterbränd, kurz vor der Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ein Unbekannter mit einem schwarzen Pick-Up hielt auf der Straße nicht die rechte Fahrbahnseite ein, weshalb ein entgegenkommender 34-Jähriger mit einem BMW 316 nach rechts ausweichen musste. Der BMW kam von der Straße ab und stieß leicht gegen einen Baum. Ohne sich um den Schaden am BMW in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern, flüchtete der Pick-Up Fahrer. Hinweise erbittet die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell