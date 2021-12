Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) 6000 Euro Schaden nach Auffahrunfall (01.12.2021)

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist es am Mittwochmorgen, kurz vor 08.30 Uhr, auf der Mühlheimer Straße in Nendingen gekommen. Eine 27-Jährige musste mit dem benutzten Renault Kangoo zwischen den Abzweigungen Querstraße und Pfarrstraße verkehrsbedingt auf der Mühlheimer Straße anhalten. Ein nachfolgender 32-jähriger Fahrer eines VW Caddys reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des vor ihm bremsenden Renaults. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

