Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahranfänger kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum - keine Verletzten - Sachschaden ca. 15.000 Euro

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 18-jähriger Fahranfänger kam am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Adersbach und Neckarbischofsheim ins Schleudern. Beim dagegen steuern verlor er die Kontrolle über den VW, kam von der Straße ab und rutschte seitlich quer einen schneebedeckten Hang hinunter, wo er an einer Fichte zum Stehen kam. Der Fahrer und eine Beifahrerin blieben unverletzt, an dem Auto entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Eine Abschleppfirma übernahm die Bergung des Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell