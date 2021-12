Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen-Blumenfeld, Lkrs. Konstanz) Wohnungseinbruch (30.11.2021)

Blumenfeld (ots)

Ein unbekannter Täter drang am Dienstag zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr in eine Wohnung eines Wohnhauses in der Straße "Am Steinbach" ein. Dem Unbekannten gelang es, über ein gekipptes Fenster die danebenliegende Terrassentür zu öffnen und die Wohnung zu betreten. Im Innern entwendete er Bargeld und verließ die Wohnung wieder über die Terrassentür, ohne weitere Zimmer nach weiterem Diebesgut abzusuchen. Personen, die Verdächtiges in dem Zeitraum beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, zu kontaktieren.

Die Polizei informiert:

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell