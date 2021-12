Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Abbiegen auf Parkplatz (30.11.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Hagelrainstraße. Eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin bog von der Straße nach links auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes ab, wobei sie die Fahrspur schnitt. Dadurch stieß sie mit einem Seat einer 42-Jährigen zusammen, die von der Ausfahrt des Parkplatzes nach rechts auf die Hagelrainstraße einfahren wollte. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

