Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ruhestörung endet im Gewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 24. März, gegen 23.55 Uhr, meldeten Anwohner der Polizei eine Ruhestörung von vier alkoholisierten Männern auf dem Schillerplatz.

Die vier Männer aus Hamm konnten durch die Polizisten pöbelnd und mit lauter Musik auf einer Bank auf dem Schillerplatz angetroffen werden. Angesprochen auf ihr Fehlverhalten gaben die Störenfriede uneinsichtig und lauthals bekannt, dass sie ihre Feier nicht beenden werden.

Ein 25-Jähriger wehrte sich gegen die Konsequenz - einem Platzverweis - und versuchte einen Polizisten wegzuschubsen. Die Folge: Der junge, alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Bei der Maßnahme wurde der 25-Jährige leicht verletzt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Auch einer seiner Begleiter, ein 26-jähriger Hammer, musste in Gewahrsam genommen werden. Er beleidigte die Einsatzkräfte und kündigte an, weiter an der Örtlichkeit feiern zu wollen. Nach der Nacht im Gewahrsam erwartet den Unruhestifter eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Gegen alle vier Männer wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung gefertigt.(mg)

