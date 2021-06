Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Ratzeburg (ots)

01. Juni 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 31.05.2021 - Pogeez

Gestern Vormittag (31.05.2021), kam es gegen 10:40 Uhr auf der Hauptstraße in Pogeez zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 50-jährige Radfahrerin die Hauptstraße in Pogeez in Richtung Sarau. Aus dem Einmündungsbereich Holstendorfer Weg wollte eine 76-jährige Tiguan-Fahrerin nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei habe sie die Radfahrerin übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

