Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht den Eigentümer dreier Broschen

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

31. Mai 2021 | Kreis Stormarn - November 2020 - Bargfeld-Stegen

Bereits im November 2020 wurden in Bargfeld-Stegen Schmuckgegenstände an der Elmenhorster Straße, in der Nähe des Baggersees Bargfeld durch einen Fußgänger aufgefunden.

Es wird vermutet, dass es sich bei den Schmuckstücken um Stehlgut handeln könnte. Die drei Broschen konnten bislang keiner Straftat zugeordnet werden.

Das veröffentlichte Bild zeigt das mutmaßliche Stehlgut.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg fragt nun: Wer erkennt auf dem Bild seinen Schmuck wieder? Wer kennt Personen, denen solcher Schmuck gehört haben könnte?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell