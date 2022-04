POL-AUR: Ihlowerfehn - Baumaterial und Werkzeug gestohlen +++ Norden - Einbruch in Ferienwohnung +++ Norden - Kraftstoffdiebstahl +++ Norden - Auto aufgebrochen

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Versuchter Einbruch in Vereinsheim In Südbrookmerland kam es zwischen Montag, 14.03.2022, 15 Uhr, und Freitag, 15.04.2022, 16:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim in der Georgsheiler Straße. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter ...

