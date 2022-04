Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 18.04.2022

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Im Zeitraum von Donnerstag, 14.04.2022, bis Sonntagvormittag, 17.04.2022, wurde auf dem Gelände des Gymnasium Ulricianum eine Fensterscheibe der dortigen Cafeteria mutwillig beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel.: 04941/6060 zu melden.

Aurich - PKW beschädigt

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag wurde in der Kiebitzstraße in Aurich der Außenspiegel eines dort am Fahrbahnrand geparkten blauen PKW Opel durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Sonstiges

Aurich - PKW gerät in Garage in Brand

Am späten Sonntagnachmittag, gegen 19:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem PKW-Brand in die Straße Am Tiergarten alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein PKW in einer Garage in Brand. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf nebenliegende Garagen verhindert werden. Der PKW, ein Alfa-Romeo, sowie die betreffende Garage wurden stark beschädigt, die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000,-EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Unfallflucht durch Fahrradfahrer Am Sonntag gegen 17.45 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer auf dem Schatthauser Weg in Greetsiel gegen einen dort geparkten grauen Ford Focus. Dadurch entstanden hinten rechts am Wagen diverse Kratzer. Ein Passant bemerkte dies und sprach den Fahrradfahrer an. Dieser zeigte sich uneinsichtig und auf Ansprache sehr aggressiv, drohte auf den Passanten loszugehen. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer in Richtung Pilsum/ Groothusen. Der Fahrradfahrer, der in Begleitung einer Frau mit einem blauen Fahrrad war, wurde wie folgt beschrieben: gelber auffälliger Pullover, graue Jeans, schwarzes Fahrrad. Hinweise werden an die Polizei Norden erbeten, Tel. 04931/ 9210.

Norddeich - Fußgängerin von betrunkenem E-Scooter- Fahrer verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 52-jährige Frau am Sonntag gegen 17.35 Uhr auf dem Großparkplatz des "Ocean Wave" in Norddeich, auf dem ein Jahrmarkt stattfand. Die Frau stand zusammen mit ihrem Mann an einem dortigen Stand, um sich die Auslage anzusehen. Ein 20-jähriger, der auf dem Gelände mit einem E-Scooter unterwegs war, fuhr die Frau an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten dann fest, dass der E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Atemalkoholwert von 1,69 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Hauswand gerammt

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, kurz nach Mitternacht, im Ölmühlenweg in Norden ereignete. Beim Herunterfahren von einem Grundstück verwechselte der 52-jährige Fahrer eines Audi vermutlich Gas- und Bremspedal, so dass der Wagen auf der gegenüberliegenden Seite gegen ein Haus prallte. PKW und Haus wurden nicht unerheblich beschädigt, glücklicherweise kam es nicht zu Personenschäden.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - 20-jähriger macht der Polizei viel Arbeit

Bereits am Samstag, den 16.04.2022, kam es tagsüber im Stadtgebiet Norden zu mehreren polizeilichen Einsätzen wegen Streitigkeiten und Bedrohungen, an denen ein 20-jähriger beteiligt war. Am Sonntagmittag kam es dann zu erneuten Streitigkeiten mit Anwohnern. Bis zum späten Abend beschäftigte er immer wieder die Polizei, zerschmetterte unter anderem Bierflaschen und warf letztendlich einen Stein in eine PKW -Scheibe. Aufgrund des gezeigten Verhaltens war davon auszugehen, dass weitere Taten zu erwarten waren. Es erfolgte eine Zuführung in polizeiliches Gewahrsam.

Sonstiges

Greetsiel - Müllcontainer und Mülllagerplatz brannten

In der Mühlenstraße in Greetsiel geriet am Sonntag gegen 18.25 Uhr aus bisher nicht geklärter Ursache ein Metallmüllcontainer in Brand. Durch anwesende Urlauber konnte das Feuer aber bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, so dass diese dann nur noch die restlichen Löscharbeiten durchführen musste. Es entstand leichter Sachschaden.

Norden - Unrat brannte

Unweit eines Mehrfamilienhauses im Warfenweg geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02.40 Uhr ein Mülllagerplatz in Vollbrand. Ein unmittelbar am Platz stehender Baum und ein in der Nähe stehender PKW drohten in Mitleidenschaft gezogen zu werden, zumal es zu kleineren Explosionen - vermutlich durch Spraydosen oder andere geschlossene Behältnisse im Müll- kam. Durch die zeitnah eintreffende Feuerwehr konnte durch die Löscharbeiten aber die Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Sechs Müllcontainer wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs wurden eingeleitet. Möglicherweise wurde durch Anwohner oder Passanten Verdächtiges beobachtet. Hinweise, die zur Klärung beitragen könnten, bitte an die Polizei Norden, 04931/ 9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Randalierer verbringt Nacht bei der Polizei

Am Sonntag gegen 21 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus an der Emdener Straße zu einer Sachbeschädigung durch einen alkoholisierten Bewohner. Ein 28-jähriger Wittmunder beschädigte die Verglasung einer Eingangstür. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte er sich anschließend äußerst aggressiv und uneinsichtig, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

