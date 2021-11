Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Einbruch in Imbiss - Polizei nimmt zwei Täter fest

Münster (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.11, 02:55) nach einem versuchten Einbruch in einen Imbiss an der Grevener Straße zwei Täter vorläufig festgenommen. Aufmerksame Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der 19-jährige Täter und sein 20-jähriger Komplize an der Hintertür hebelten und riefen die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, machten die beiden sich immer noch an der Tür zu schaffen. Die Polizei nahm die Täter mit zur Wache. Die Ermittlungen dauern an.

Verfasser: Yusuf Yalim

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell