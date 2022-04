Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Pedelec gestohlen +++ Neuschoo - Feldhäcksler in Brand geraten

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Pedelec gestohlen

Aus einer Scheune in Blomberg ist ein Pedelec gestohlen worden. Unbekannte stiegen am Samstag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr im Linienweg in eine Scheune ein und entwendeten ein Pedelec der Marke Sachs. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926550.

Brandgeschehen

Neuschoo - Feldhäcksler in Brand geraten

Zu einem Brandgeschehen kam es am Mittwochnachmittag in Neuschoo. Auf einem Feld in Höhe Birkenweg, Ecke Fuchsweg, geriet nach ersten Erkenntnissen gegen 14.20 Uhr ein Feldhäcksler in Brand. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Das Feuer griff auf einen Silageanhänger über und breitete sich auf das auf dem Feld befindliche Erntegut aus. Etwa fünf Hektar Miscanthus (Chinaschilf) brannten nieder. Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz, um den Flächenbrand zu löschen. Der entstandene Schaden liegt geschätzt bei etwa 100.000 Euro. Der Brandort und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Wie es zu dem Feuer kam, wird nun ermittelt.

