Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in ehemaliges Firmengebäude - Versicherungskennzeichen gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in ehemaliges Firmengebäude

Alsfeld - Unbekannte brachen zwischen Montagmittag (29.11.) und Dienstagmittag (30.11.) in ehemalige Firmengebäude in der Grünberger Straße ein. Die Täter stiegen vermutlich über einen Zaun aufs Gelände und hebelten Türen zu mehreren Gebäuden auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versicherungskennzeichen gestohlen

Lauterbach - Am Dienstag (30.11.), zwischen 18 Uhr und 21.50 Uhr, stahlen Unbekannte in der Bahnhofstraße das Versicherungskennzeichen 712SFJ/2021 eines Segways. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug im Foyer eines Hotels abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

