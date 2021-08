Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher hebeln Haustüre auf

Euskirchen (ots)

Am Montag (16.08.2021) zwischen 10 und 19.30 Uhr hebelten Unbekannte in der Römerstraße in Euskirchen eine Haustüre auf. Die Polizei fand beim Eintreffen die Wohnung verwüstet vor. Die Eingangstüre, sowie wie die abgeschlossenen Zimmertüren zum Schlafzimmer und zum Wohnzimmer, wurden aufgehebelt. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell