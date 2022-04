Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto aufgebrochen +++ Norden - Versuchter Einbruch

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto aufgebrochen

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei Norden zu einem mutmaßlichen Pkw-Aufbruch in die Breslauer Straße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten in einem VW Multivan mit eingeschlagener Scheibe einen 18-Jährigen aus Wittmund fest. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Versuchter Einbruch

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zu Donnerstag in Halbemond. In der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 13.30 Uhr, versuchten Unbekannte nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür eines Gebäudes in der Fehnstraße aufzuhebeln, was offenbar misslang. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell