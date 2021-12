Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erneuter Schlag gegen Schleuserbande - Wohnungsdurchsuchungen und Festnahmen in Burghausen und Neuötting

Bild-Infos

Download

Neuötting/Burghausen/Passau (ots)

Die Bundespolizei Passau hat am heutigen Donnerstag (16. Dezember) zwei mutmaßliche Mitglieder einer international agierenden Schleuserbande festgenommen und deren Wohnungen in Oberbayern durchsucht.

Ausgangspunkt für das Ermittlungsverfahren war unter anderem die Festnahme eines Schleusers, als dieser im August drei irakische und einen syrischen Staatsbürger im Bereich Simbach am Inn illegal von Österreich nach Deutschland verbrachte. Nach weiteren Ermittlungen wurden bereits am 6. September und 5. Oktober dieses Jahres mehrere Wohnungen in Pfarrkirchen, Eggenfelden, Burghausen, Altötting und Freilassing durchsucht und vier mutmaßliche Mitglieder der international agierenden Schleuserbande festgenommen. Zwei der damals festgenommenen vermeintlichen Bandenmitglieder befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Im Zuge der folgenden Ermittlungen konnte die Bundespolizei zwei weitere mutmaßlich tatbeteiligte Syrer ermitteln. Heute durchsuchten Einsatzkräfte der Bundespolizei, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut, deren Wohnungen in Neuötting und Burghausen. Gleichzeitig erfolgte die Festnahme der beiden dringend tatverdächtigen Schleuser im Alter von 24 und 53 Jahren.

Der Schleusergruppierung wird vorgeworfen, an der Einschleusung von mindestens 60 visumspflichtigen syrischen und irakischen Staatsangehörigen auf der sogenannten Balkanroute von Österreich nach Deutschland beteiligt gewesen zu sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einer bandenmäßigen Begehungsweise ausgegangen werden. Die mutmaßlichen Schleuser wurden nach den Richtervorführungen in Justizvollzugsanstalten in Bayern eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen werden im Auftrag der Abteilung zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität der Staatsanwaltschaft Landshut durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizei Passau geführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell