Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 24.04.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Hofladen und Trunkenheit im Straßenverkehr Am frühen Samstagabend betritt ein 26-jähriger Mann aus Ihlow einen Hofladen (Selbstbedienung) am Nordweg in Aurich/Plaggenburg. Der Mann nimmt mehrere Lebensmittel aus den Regalen und verlässt anschließend die Örtlichkeit ohne die Ware zu bezahlen. Der Besitzer des Hofladens kann den Diebstahl per Videoüberwachung live verfolgen. Nachdem der Täter die Örtlichkeit verlassen hat, nimmt der Geschädigte die Verfolgung auf und kann den Täter anschließend in Stadtgebiet Aurich stellen. Durch die hinzugerufene Polizei kann bei dem Täter zudem eine Beeinflussung durch Alkoholkonsum festgestellt werden. Da der Mann einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige- Verkehrsgeschehen Trunkenheitsfahrt in Uttum Am Freitag gegen 22.10 Uhr fällt einer Zeugin ein Pkw auf, der die Cirkwehrumer Straße in Schlangenlinien befährt. Bei der Kontrolle des Pkw wird festgestellt, dass die 26-jährige Pkw-Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Sachbeschädigung an PKW Am Samstagabend, um 22:12 Uhr, erreichte die Polizei Wittmund der Hinweis eines 65-jährigen Westerholters, welcher eine unbekannte, männliche Person dabei beobachten konnte, wie sich diese an einem abgestellten BMW an der Nordener Straße zu schaffen machte. Im Rahmen der Überprüfung wurde dann festgestellt, dass der Unbekannte zwei Reifen an dem PKW beschädigt hatte. Im Anschluss an seine Tat entfernte sich der Täter, welcher als männlich, ca. 20 Jahre alt und mit einem Kapuzenpullover bekleidet, beschrieben wird, in Richtung Nenndorf. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben könne, werden gebeten, sich unter Tel. 04462/9110 bei der Polizei Wittmund zu melden.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell