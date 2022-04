Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 23.04.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Aurich - Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Arbeitsfahrzeugen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Holtysenweg in Ihlow von einem bislang unbekannten Täter aus zwei vor Ort abgestellten Radladern einer Straßenbaufirma insgesamt ca. 190 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am späten Freitagabend wurde auf der Emder Straße im Stadtgebiet Aurich ein Pkw Skoda kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus Aurich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und Fahrschulwagen Am Freitagmittag befährt eine 17-jährige Fahrschülerin aus Wittmund zusammen mit einer 34-jährigen Fahrlehrerin aus Wittmund und einem 20-jährigen Fahrschüler aus Wittmund mit einem Pkw Ford die Große Mühlenwallstraße in Aurich, aus Richtung Pferdemarkt kommend, in Fahrtrichtung Leer. In Höhe Ostertor muss die Fahrschülerin verkehrsbedingt an einer roten LZA halten. Der nachfolgende 33-jährige Mann aus Aurich, der mit einem Pkw VW die Große Mühlenwallstraße hinter dem Fahrschulwagen befährt, erkennt diesen Umstand zu spät und fährt auf den Fahrschulwagen auf. Durch den Zusammenstoß verletzen sich die drei Insassen im Fahrschulwagen leicht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Trunkenheit im Straßenverkehr Am Freitag, 22.04.2022, 21:23 Uhr wurde ein 26-jähriger Norder als Fahrzeugführer eines Pkw in Großheide, Linienweg kontrolliert. In der Atemluft stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest; AAK: 2,11 g/Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Pkw-Aufbruch

In der Nacht von Freitag, 22.04.2022, auf Samstag, kam es in Norden, Ekeler Weg 3, zu einem Pkw-Aufbruch. Bei einem am Fahrbahnrand abgestellten VW Polo schlugen bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und entwendeten ein abgelegtes Portemonnaie aus dem Fahrzeuginneren. Sachdienliche Hinweise werden über einen Zeugenaufruf erbeten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 ,- Euro.

Sachbeschädigungen

In der Nacht von Freitag, 22.04.2022, auf Samstag kam es in Norden, Funkweg, zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Bisher unbekannte Täter beschädigten in drei bekannten Fällen die Außenspiegel der dort geparkten Fahrzeuge. Täterhinweise liegen derzeitig nicht vor. Derzeitig wird der Schaden auf ca. 800,- Euro beziffert. In der Mackeriege 10 wurde das Oberlicht eines Wohnmobils beschädigt, Schaden ca. 500,- Euro. Ferner wurde in der Alleestraße 13 die Motorhaube eines Pkw Chevrolet beschädigt; Schadenshöhe ca. 500,- Euro. Es wird um Zeugenaufruf gebeten.

Verkehrsunfallgeschehen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Freitag, 22.04.2022, gg. 10:30 Uhr die Hauptstraße in Rechtsupweg. In einem Kurvenverlauf scherte er zum Überholen aus. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw Fiat, der von einer 33-jährigen Fahrzeugführerin aus Leezdorf geführt wurde. An beiden Fahrzeugen wurden die Seitenspiegel beschädigt. Der Verursacher bremste kurz ab, beschleunigte dann jedoch sein Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Zeugenaussagen soll es sich beim dem verursachenden Pkw um einen Pkw ( SUV ) der Marke BMW handeln. Es wird um Zeugenaufruf gebeten. Der Schaden wird derzeitig auf 1500,- Euro beziffert.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschen -Fehlanzeige- Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell