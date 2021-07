Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 10.07.2021, gegen 14:00 Uhr, befuhren sowohl ein Autofahrer, als auch ein Motorradfahrer die zweispurige Heinigstraße in Ludwigshafen am Rhein in Fahrtrichtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Als der 44-jährige Pkw-Fahrer den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den leicht nach hinten versetzt fahrenden 23-jährigen Motorradfahrer. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und einer Prellung des Sprunggelenkes zu. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt.

