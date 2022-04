Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Stromkasten beschädigt Aurich - Fußgängerin leicht verletzt Dornum - Parkscheinautomat beschädigt Aurich - Radfahrer leicht verletzt Hage - Unfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Stromkasten beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmorgen im Junkersweg in Leezdorf. Eine bislang unbekannte Frau fuhr beim Rückwärtsfahren gegen einen Stromkasten und beschädigte diesen stark. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass es sich bei dem genutzten Fahrzeug um einen silbernen SUV handelte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Aurich - Fußgängerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Montagnachmittag ein 15-jäühriges Mädchen verletzt worden. Eine 70-jährige Frau aus Aurich fuhr gegen 15:30 Uhr auf der Extumer Brückenstraße, übersah dort beim Abbiegen das am Fahrbahnrand laufende Mädchen und touchierte sie mit dem Außenspiegel. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Dornum - Parkscheinautomat beschädigt

Vor einem Restaurant in der Hafenstraße in Dornum ist am Wochenende ein Parkscheinautomat beschädigt worden. Eine bislang unbekannte Person ist in der Zeit von Freitag 11 Uhr bis Samstag 16 Uhr vermutlich mit einem Fahrzeug gegen den Automaten gefahren und hat dadurch einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich verursacht. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Dienstagmorgen ein Radfahrer verletzt worden. Eine 68-jährige Frau aus Großefehn fuhr gegen 9:30 Uhr mit ihrem Renault Kadjar auf der Wallinghausener Straße und wollte von dort in die Fockenbollwerkstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 62-jährigen Auricher, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Fockenbollwerkstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Aurich. Radfahrer gesucht, 202200519512

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Dienstagmorgen eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Die 57-jährige Frau stieg gegen 7:30 Uhr aus einem Bus im Hoheberger Weg aus und übersah dabei einen jungen Radfahrer. Der Junge - vermutlich ein Schüler - fuhr nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten weiter. Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den jungen Radfahrer. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Hage - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag in Hage. Eine 64-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen stellte ihren blauen Dacia Lodgy um 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Klosterlohne ab. Als sie gegen 15 Uhr zurückkehrte, war der Wagen stark beschädigt. Eine bislang unbekannte Person ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Dacia der 64-Jährigen gefahren. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 973980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell