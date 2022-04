Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fahrrad auf Fahrbahn geworfen Westerholt - Unfallflucht Esens - Unfallflucht auf Parkplatz Wittmund - Zwei Verletzt nach Verkehrsunfall Langeoog - Radfahrerin gestürzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahrrad auf Fahrbahn geworfen

Durch Unbekannte wurde bereits am Mittwoch gegen 23 Uhr ein Fahrrad auf der Jeverstraße abgelegt. Eine 20-jährige Frau aus Wittmund bemerkte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Westerholt - Unfallflucht

Ein roter Hyundai i40 wurde am Montag in Westerholt beschädigt. Der Wagen wurde gegen 11:15 Uhr am Fahrbahnrand des Terheider Wegs abgestellt. Als der 37-jährige Eigentümer des Hyundais wenige Minuten später zurückkam, stellte er Beschädigungen fest, welche durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurden. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Großraumparkplatz an der Molkereistraße in Esens ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. In der Zeit von 11 Uhr bis 12:30 Uhr wurde ein grau-schwarzer Citroen DS 3 vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs beschädigt. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Wittmund - Zwei Verletzt nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund sind am Montagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine 40-jährige Wittmunderin fuhr mit ihrem Opel gegen 18 Uhr auf der Auricher Straße. Dabei übersah sie, dass eine vor ihr fahrende 22-jährige Frau aus Wilhelmshaven ihren Peugeot abbremste und fuhr auf. Der Peugeot wurde anschließend auf den Citroen eines 57-jährigen Mannes aus Jever geschoben, der vor dem Peugeot fuhr. Die 40-jährige Wittmunderin und die 22-jährige Frau aus Wilhelmshaven wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Langeoog - Radfahrerin gestürzt

Bereits am 19. April wurde eine 41-jährige Frau von der Insel Langeoog schwer verletzt. Sie stürzte, als sie gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Friesenstraße fuhr und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich unter 04972 990700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell