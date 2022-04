Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht Hage- Diebstahl eines Katalysators Aurich - Versuchter Einbruch Ihlow - Fahrzeuge aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen 20-jährigen Auricher bestohlen. Ereignet hat sich der Vorfall gegen 20:30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Sandhorster Straße und Sandhorster Ehe. Der Täter, ein junger Mann mit dunkler Kleidung und schwarzer Tasche, flüchtete anschließend auf einem Fahrrad mit auffälligem pinken Kindersitz In Richtung Innenstadt. Das genaue Diebesgut ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Hage- Diebstahl eines Katalysators

Am Wochenende wurde in Hage der Katalysator eines schwarzen Volvos gestohlen. Die Täter entfernten den Katalysator gewaltsam vom Fahrzeug, welches in der Hauptstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Diebstählen von Katalysatoren.

Aurich - Versuchter Einbruch

Unbekannte haben am Dienstag versucht in ein Wohnhaus in Aurich einzubrechen. Die Täter versuchten in der Zeit von 5:30 Uhr bis 16 Uhr die Tür des Hauses in der Osterkämpe gewaltsam zu öffnen. In das Haus gelangten sie jedoch nicht. Durch den Einbruchversuch entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Ihlow - Fahrzeuge aufgebrochen

Zwei Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Mittwoch in Ihlow aufgebrochen. Beide Fahrzeuge standen in der Zeit von Dienstag 19:30 Uhr bis Mittwoch 7:30 Uhr in der Straße Klapphörn. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Scania LKW und einen VW Crafter. Zumindest in einem Fall konnten die Täter Bargeld erbeuten. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell