Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen, Pressemeldung vom 21.01.2022

Goslar (ots)

Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich des PK Seesen

Im Bereich Seesen kam es auf Grund der winterglatten Straßenverhältnisse am vergangenen Tag zu mehreren Verkehrsunfällen.

Einer dieser Unfälle trug sich am 20.01.2022 um 16:13 Uhr auf der Seesener Str./ B 243 bei Bornhausen zu. Die 20-jährige Seesenerin befuhr die Strecke aus Rhüden in Richtung Seesen. Im Bereich einer Rechtskurve verliert sie die Kontrolle über den von ihr geführten Audi A3 und gerät in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Pkw, anschließend kollidierte die Unfallverursacherin mit der dort befindlichen Leitplanke. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.500EUR.

Zu einem weiteren Unfall kam es am 20.01.2022 gegen 17:00 Uhr auf der L 466. Der bisher unbekannter Unfallbeteiligter befuhr die Landstraße aus Lamspringe und kam kurz vor Ortseingang Rhüden auf Grund ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Anschließend verließ der Fahrzeugführer des silbernen BMW 316I, mit amtlichen Kennzeichen aus Hannover, unerkannt den Unfallort. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und dem Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten sich telefonisch beim Polizeikommissariat in Seesen unter 05381 - 944 - 0 zu melden.

i.A. Schaper, PK'in

