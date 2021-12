Polizei Hagen

POL-HA: Autoknacker laufen vor Zeugen davon

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch (01.12.2021) wartete eine 22-Jährige gegen 23:00 Uhr in der Friedensstraße auf ihren Lebensgefährten. Dort sah sie, wie eine Gestalt an einem Golf herumwerkelte, während eine andere den Straßenabschnitt auf- und abging. Dieses Verhalten erschien der Hagenerin seltsam. Als ihr 23-jähriger Lebensgefährte zu ihr stieß, entfernten sich die Unbekannten zunächst und beobachteten das Pärchen. Als der 23-Jährige zum Golf ging, um nach dem Rechten zu sehen, liefen die Autoknacker in Richtung Behringstraße davon. Ihnen gelang die Flucht. Beide waren zirka 30-40 Jahre alt, 175-180cm groß, dunkel gekleidet und trugen Wintermützen. Die Polizisten stellten am Tatort fest, dass das Türschluss angebohrt und auch das Zündschloss beschädigt wurde. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

