Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verletzte Person nach Alleinunfall

Bild-Infos

Download

Willebadessen (ots)

In Willebadessen ist am Montag, 15. November, ein Auto nach einer Kollision mit einem Baum umgekippt und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer hat sich verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-jährige Mercedes-Fahrer aus Willebadessen war gegen 16 Uhr auf der Borlinghausener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in der 30er Zone nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes prallte gegen einen Baum, kippte um und rutschte auf dem Dach bis zum Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite, wo er gegen ein Verkehrsschild stieß. Der Fahrer verletzte sich bei dem Überschlag seines Fahrzeugs. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Auto wies massive Verformungen an allen Fahrzeugseiten auf, ein Rad wurde von der Achse gerissen. Den nicht mehr fahrbereiten Wagen transportierte ein Abschleppunternehmer ab. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell