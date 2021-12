Polizei Hagen

POL-HA: Unter Alkoholeinfluss mit defektem Rücklicht in Polizeikontrolle gefahren

Hagen-Boele (ots)

Aufgrund eines defekten Rücklichtes und einer Fahrt in Schlangenlinien kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch (01.12.2021) einen Hagener, der sein Auto unter dem Einfluss von Alkohol fuhr. Um 17 Uhr war der Mann mit seinem BMW auf der Herdecker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Polizisten dem Auto zum Anhalten folgten, fiel es dem Fahrer augenscheinlich schwer in der Fahrspur zu bleiben. Nach der Schlangenlinien-Fahrt gaben die Beamten dem BMW Anhaltesignale, die der Mann erst verspätet wahrnahm. Bei der Kontrolle war ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-Jährigen wahrnehmbar. Zudem reagierte er auf Fragen mit Verzögerung und versuchte dem Gespräch auszuweichen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Er erhielt darüber hinaus eine Anzeige. (arn)

