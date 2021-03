Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Zu drei Einsätzen wurde am Dienstag die Freiwillige Feuerwehr Werne gerufen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

23.03.2021 > 10:36 Uhr - 11:06 Uhr

FEUER_2 - LZ1 - LG4 - unklare Rauchentwicklung

Am Dienstagmorgen um 10:36 Uhr ging die erste Alarmierung für den Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 4 aus Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne ein. Der Leitstelle in Coesfeld wurde telefonisch eine "unklare Rauchentwicklung" am Kasemannweg in Werne-Holthausen gemeldet. Die Kreisleitstelle in Unna alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte aus Werne. Die Erkundung im besagten Gebiet ergab ein kleines unter Aufsicht stehendes Nutzfeuer. Nach einer kurzen Belehrung konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte des Löschzuges 1 mit drei Fahrzeugen. Desweiteren am Einsatz beteiligt war die Polizei sowie der Rettungsdienst aus Werne.

23.03.2021 > 11:56 Uhr - 12:36 Uhr

TH_1 - LZ1 - Wohnungstüre zugefallen, E-Herd ist eingeschaltet

Zu seinem zweiten Einsatz an diesem Tag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Einsatzstichwort "TH_1 - LZ1 - Wohnungstüre zugefallen, E-Herd ist eingeschaltet" in die Straße Lutkeheide alarmiert. Aufgrund eines Windzuges ist einem Bewohner die Wohnungstüre zugefallen. Da der Elektroherd noch eingeschaltet war, alarmierte er die Feuerwehr. Ein Trupp ging mit Türöffnungswerkzeug vor. Da bisher kein Rauch oder Feuer zu sehen war, wurde die Tür gewaltfrei geöffnet. Parallel wurde die Sicherung des E-Herdes im Keller des Mehrfamilienhauses raus genommen.

Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1], sowie der Rettungsdienst aus Werne und die Polizei.

23.03.2021 > 19:21 Uhr - 20:15 Uhr

TH_1 - LZ1 - 200m x 50cm, Ölspur höhe Kaufpark, Pol vor Ort

Am Dienstagabend um 19:21 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte per digitalem Meldeempfänger zum dritten Einsatz an diesem Tag alarmiert. Das Alarmstichwort lautete "TH_1 - 200m x 50cm, Ölspur höhe Kaufpark, Pol vor Ort". Der Einsatzort lag in der Klöcknerstraße in Werne. Vor Ort ist an einem PKW aus bislang ungeklärter Ursache Öl aus dem vorderen Bereich des Motorraums ausgelaufen. Dem Fahrer war dies allerdings erst am Supermarkt aufgefallen. Dementsprechend zog sich eine längere und breitere Ölspur von der Horster Straße bis zum Parkplatz an der Klöcknerstraße. Die Kreuzungs- und Kurvenbereiche wurden durch die ehrenamtlichen Kameraden mittels Bindemittel abgestreut und im Anschluss wurde dieses verunreinigt wieder aufgenommen. In der Zwischenzeit wurde durch den Einsatzleiter ein Spezialunternehmen beauftragt, welches die gründliche Reinigung der Straße vornahm.

Nach Übergabe der Einsatzstelle an das Spezialunternehmen konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 20:15 Uhr Einsatzende gemeldet werden. An der Wache haben die Kameraden dann noch die Verbrauchsmaterialien auf den Fahrzeugen wieder aufgefüllt sowie die Gerätschaften gesäubert.

Im Einsatz waren 3 Fahrzeuge des Löschzug 1 Stadtmitte [1-RW1-1; 1-HLF20-1; 1-GWL-1] mit insgesamt 12 Einsatzkräften, sowie ein Spezialunternehmen und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell