Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Polizei sucht Unfallfahrer

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Donnerstagabend (25.03.2021) und Freitagnachmittag (26.03.2021) ist es auf dem Parkstreifen an der Straße Am alten Markt in Bornhöved zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen.

Zwischen 18:30 am Donnerstag und 15:30 Uhr am Freitag hatte ein schwarzer Nissan Micra auf dem Parkstreifen im Bereich der Post geparkt.

Hier befindet sich zudem die Zuwegung zu den auf der Gebäuderückseite gelegenen Parkplätzen.

Der Spurenlage nach könnte ein von den Parkplätzen kommender Pkw beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf die Straße Am alten Markt den Nissan am Heck touchiert haben.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei circa 1.000 Euro liegen.

Die Beamten der Polizeistation Trappenkamp suchen sowohl den/die UnfallfahrerIn als auch mögliche Zeugen.

Hinweise nehmen die Beamten unter 04323 805270 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell