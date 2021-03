Polizei Paderborn

POL-PB: Geldautomat aufgebrochen - Täter flüchten ohne Beute

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mb) An der Gogrevenstraße haben mindestens zwei Täter in der Nacht zu Donnerstag (25.03.2021) versucht, den Geldautomaten der Sparkasse zu knacken. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Gegen 01.45 Uhr war ein 44-jähriger Mann zu Fuß mit seinem Hund unterwegs. Ihm fiel vor dem Ärztehaus an der Gogrevenstraße ein Pkw auf. Ein Mann packte eine Kiste in den Kofferraum. Ein weiterer Mann kam aus dem Geldautomatenraum der Sparkasse. Die vermutlich mit Sturmhauben maskierten Männer stiegen in den Wagen und entfernten sich zum Hildesheimer Hellweg. Dort wurde das Auto stark beschleunigt und entfernte sich in Richtung Altenbeken oder zur B64. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Am Tatort wurde festgestellt, dass offenbar versucht worden war, den Automaten aufzuhebeln. Die Täter waren nicht an das Geld gelangt.

Die maskierten Tatverdächtigen waren von normaler Statur. Einer war 175 bis 180 cm groß, der andere etwas größer. Sie trugen blaue Jeans und dunkle Jacken. Bei dem Auto handelte es sich um eine silber-graue Limousine, vermutlich ein BMW. Am Kennzeichen befand sich eine auffällige weiße LED-Beleuchtung. Ob in dem Fahrzeug neben den beiden Tatverdächtigen weitere Personen saßen, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können. Möglicherweise sind die Täter mit dem Auto nicht nur in der Nacht, sondern auch an den Vortagen beobachtet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

