Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendieb wird renitent

Am Dienstag flüchtete ein 19-Jähriger nach einem Diebstahl in Heidenheim.

Ulm (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete den 19-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße. Der steckte sich gegen 19 Uhr zwei Schachteln Zigaretten in die Innentasche. Als der junge Mann nur zwei Getränkedosen bezahlte, sprach der Ladendetektiv ihn an. Daraufhin schlug der Ladendieb mit dem Ellbogen gegen die Brust des Detektivs und flüchtete. Eine weitere Ladendetektivin verfolgte den 19-Jährigen und konnte ihn in der Wilhelmstraße bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der muss sich nun wegen seiner Tat verantworten.

+++++++ 0541488

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell