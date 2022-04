POL-AUR: Aurich - Auto prallt gegen Baum

Landkreis WIttmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - Geldbörse gestohlen Unbekannte haben am Mittwoch in Esens eine Geldbörse gestohlen. Ein 57-jähriger Mann aus Cuxhaven hielt sich in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12 Uhr im Bereich der Anlegestelle Langeoogfähre auf. In dieser Zeit wurde ihm seine Geldbörse gestohlen, in welcher sich unter anderem Bargeld und ...

mehr