Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Geldbörse gestohlen Friedeburg - Frau bei Unfall leicht verletzt

Landkreis WIttmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Geldbörse gestohlen

Unbekannte haben am Mittwoch in Esens eine Geldbörse gestohlen. Ein 57-jähriger Mann aus Cuxhaven hielt sich in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12 Uhr im Bereich der Anlegestelle Langeoogfähre auf. In dieser Zeit wurde ihm seine Geldbörse gestohlen, in welcher sich unter anderem Bargeld und Dokumente befanden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Frau bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ist am Donnerstag eine Frau verletzt worden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 67-jähriger Friedeburger mit seinem VW von der Straße Am Tief auf die Friedeburger Hauptstraße. Dabei übersieht er nach ersten Erkenntnissen eine 60-jährigen Frau aus Friedeburg, die mit ihrem Opel Astra auf der Friedeburger Hauptstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel dann in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit dem entgegenkommenden Opel Crossland eines 79-jährigen Oldenburgers zusammenstieß. Die Opelfahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell