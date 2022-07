Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Von Dienstag, 19. Juli 2022, 16.45 Uhr, bis Mittwoch, 20. Juli 2022, 04.05 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Falkenrotter Straße, mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten Lkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, in der Zeit von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Zitadelle, gewaltsam Zugang zum Inneren eines schwarzen Pkw des Herstellers KIA Sportage einer 44-Jährigen aus Vechta und entwenden ihre pinkfarbene Geldbörse des Labels "FredsBruder" samt Inhalt. Der PKW war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofs abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Brand eines Waldstücks

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, 10.25 Uhr, geriet in Vechta Ortsteil Deindrup, Neustadt, aus bislang ungeklärter Ursache ein ca. 300 qm großes Waldstück an einem Ackerrand in Brand. Der Brand konnte durch den Einsatz von 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langförden und 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Vechta, gelöscht werden, welche mit sieben Fahrzeugen vor Ort erschienen. Ob ein Schaden entstanden ist steht zurzeit noch nicht fest. Personen wurden nicht verletzt.

Goldenstedt - Brand einer Rundballenpresse

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, 15.15 Uhr, geriet während der Erntearbeiten auf einem Feld in Goldenstedt, Zu den Teichen, aus bislang ungeklärter Ursache eine Rundballenpresse in Brand. Der Brand weitete sich auf eine kleine Fläche des Feldes aus. Durch den Einsatz von 25 Kameraden der Ortsfeuerwehr Goldenstedt konnte der Brand gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest.

Goldenstedt - versuchter Einbruch in einen Snack-/Fleischautomaten

Am Dienstag, 19. Juli 2022, gegen 01.40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße gewaltsam einen dort aufgestellten Snack-/Fleischautomaten zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, 12.55 Uhr, befuhren eine 39-Jährige aus Vechta mit ihrem Transporter, eine 24-Jährige aus Vechta und eine 27-Jährige aus Wardenburg in genannter Reihenfolge mit ihren Pkws die Oldenburger Straße. Als die Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten, übersah dies die Wardenburgerin und fuhr auf den Pkw der 24-Jährigen auf. Hierdurch wurde wiederum der Pkw der 24-Jährigen auf den Transporter der 39-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall erlitten die 24-Jährige und die 27-Jährige leichte Verletzungen, welche im Krankenhaus behandelt wurden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf 17000,00 Euro.

Damme - Diebstahl aus Pkw

Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden stellte ihren Pkw Ford CMAX, schwarz, am 20.07.2022, um 11:20 Uhr auf einem Parkplatz in Damme, Große Straße ab, um Einkäufe zu tätigen. Ihre hellgrün geblümte OILILY Handtasche, Modell 49, ließ sie auf der Rücksitzbank liegen. Als sie wiederkam, war die Tasche samt Inhalt verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Brand einer Ackerfläche

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, gerieten gegen 20.20 Uhr vermutlich durch die Strahlungshitze eines Mähdreschers ca. 4 qm Ackerfläche am Klünenberg in Brand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Damme (3 Fahrzeuge, 15 Kameraden) war das Feuer bereits durch den Fahrer des Mähdreschers sowie Anwohner vollständig abgelöscht worden.

Gegen 20.50 Uhr geriet bei Erntearbeiten auf einem Acker am Bokern aus bislang ungeklärter Ursache eine Stroh-Rundballenpresse in Brand. Das Feuer breitete sich innerhalb weniger Minuten auf etwa 4,5 Hektar angrenzende Getreideackerfläche aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Damme-Ort, Borringhausen, Osterfeine, Lohne, Steinfeld, Holdorf, Vörden und Neuenkirchen waren mit 40 Fahrzeugen und 200 Kräften im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Steinfeld - Diebstahl von Skistiefeln

Zwischen Dienstag, 28. Juni 2022, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 20. Juli 2022, 09.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter im Drosselweg in die Gartenhütte eines 72-Jährigen aus Steinfeld ein und entwendeten ein Paar weiße Skistiefel der Marke SALOMON. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 17. Juli 2022, um 17.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bakumer Straße das Pedelec einer 77-Jährigen aus Lohne. Das Pedelec war zum Tatzeitpunkt vor einem dortigen Verbrauchermarkt abgestellt. Es handelt sich dabei um ein E-Bike des Herstellers GAZELLE. Der Rahmen ist silbern. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am 20.07.2022, um 23:10 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Pkw in Holdorf den Ahornring. Als er rückwärts aus einer Sackgasse fuhr, fuhr er gegen ein Straßenschild. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. An der Unfallstelle konnte ein Teil einer Heckschürze aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - Brand eines Schutzwalls

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, gegen 11.40 Uhr, kam es nach Kabelarbeiten bei der Werststoffsammelstelle Am Klärwerk zu einem Funkenflug, wodurch ein bepflanzter Schutzwall von ca. 100 qm in Brand geriet. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Holdorf und Steinfeld gelöscht, welche mit sechs Fahrzeugen und 32 Kameraden vor Ort waren. Personen kamen nicht zu Schaden.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am 20.07.2022, gegen 12:50 Uhr, befuhren ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Billerbeck, eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Bochum und ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Osnabrück in genannter Reihenfolge den Heerweg (Landesstraße L852) in Fahrtrichtung Landesstraße L107. Kurz vor der Kreuzung zur L107 musste der Osnabrücker verkehrsbedingt warten. Dies übersah der Pkw-Fahrer aus Billerbeck und fuhr auf den Pkw der Bochumerin auf. Hierdurch wurde ihr PKW auf den Pkw des 65-Jährigen geschoben. Die 38-Jährige und ihre mit im Fahrzeug befindliche 10-jährige Tochter wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An allen Pkws entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 24.000,00 EUR.

