Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche am vergangenen Wochenende - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

08. November 2021 | Kreis Stormarn - 05. / 06.2021 - Barsbüttel - Oststeinbek

Am 05.11.2021, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, wurde in Oststeinbek, im Postweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter drangen über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten zahlreiche Wertgegenstände.

In Barsbüttel, in der Straße Kellerberg, drangen Unbekannte am 06.11.2021, zwischen 16.00 Uhr und 20.15 Uhr, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Auch hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld.

Angaben zur genauen Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hofft auf aufmerksame Anwohner und Zeugen, die in den angegebenen Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder auch auffällige Geräusche vernommen haben. Die Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

