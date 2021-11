Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher in Ahrensburg und Rethwisch unterwegs - Zeugenaufruf!

Ratzeburg (ots)

08. November 2021 | Kreis Stormarn - 06.11.2021 - Ahrensburg

Am vergangenen Samstag (06.11.2021) ist es in der Kaiser-Wilhelm-Alle in Ahrensburg sowie in der Wiesenstraße in Rethwisch zu einem Einbruch bzw. zu seinem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Im Zeitraum von 18.55 Uhr bis 19.10 Uhr suchten Unbekannte das Einfamilienhaus in der Kaiser-Wilhelm-Allee auf und stiegen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Objekt ein.

Angaben zum Stehlgut und zur Sachschadenshöhe können hier noch nicht gemacht werden.

Zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr, wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Rethwisch einzusteigen. Dies misslang offensichtlich, so dass die Einbrecher von ihrem Vorhaben insgesamt abließen.

Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe können auch hier noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich in Ahrensburg und Rethwisch wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell