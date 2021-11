Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

05. November 2021 | Kreis Stormarn - 04.11.2021 - Delingsdorf

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Abend (04.11.2021), gegen 19.25 Uhr betrat ein noch unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Hamburger Straße in Delingsdorf und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Geldeinnahmen aus der Kasse. Nachdem die 52-jährige Tankstellenmitarbeiterin eine geringe Menge Bargeld aushändigte, verließ der Täter den Verkaufsraum und flüchtete zu Fuß in Richtung Ahrensburg.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Beschreibung des Täters:

- ca. 180-190 cm groß - normale Statur - ca. 25 Jahre alt - maskiert - bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einer beige-gelblichen kurzen Steppjacke, schwarzen Kapuzenpullover oder schwarzen Kapuzenjacke

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wem ist der beschriebene Mann am gestrigen Abend in Tatortnähe aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Person abgeben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 bei den Beamten zu melden.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell