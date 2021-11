Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Pkw-Aufbrüchen sowie Diebstahl von Fahrzeugteilen

Ratzeburg (ots)

05. November 2021 | Kreis Stormarn - 03.-05.11.2021 - Ahrensburg

In der Zeit von Mittwoch (03.11.2021), 19.00 Uhr, bis heute Morgen (05.11.2021), 08.20 Uhr, kam es in Ahrensburg zu insgesamt acht Straftaten im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen. In sechs Fällen kam es zum Aufbruch des Pkw, teilweise auch mit Diebstählen von Fahrzeugteilen. In zwei Fällen wurden Fahrzeugteile demontiert.

Die Taten fanden in den Straßen Am Haidschlag, Am Rehm, Burgweg, Scheunenkoppel und Wulfsdorfer Weg statt. Tatbetroffen waren Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz, BMW, Porsche und Alpina.

In einigen Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Bei anderen Fahrzeugen ist die Vorgehensweise nach derzeitigem Ermittlungstand unbekannt. Bei den betroffenen Pkw wurden die Fahrerairbags aus den Lenkrädern, teilweise auch die Multimediasysteme, fachmännisch ausgebaut. Abgesehen hatten es die Täter zudem auch auf Außenspiegelgläser. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Schadens stehen noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen und Diebstählen machen? Wer hat im Tatzeitraum, in den betreffenden Straßen in Ahrensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell