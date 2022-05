Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Gänserettung im Volkspark

Oberhausen (ots)

Einsatz: Sonntag, 15. Mai 2022, 14.40 Uhr, Tierrettung im Volkspark Sterkrade

Am heutigen Sonntag unterbrach die Wachabteilung 1 der Feuer- und Rettungswache 2 ihren Dienstsport für einen außergewöhnlichen Einsatz. Während der im Volkspark durchgeführten Gänsezählung wurde eine Gans gesichtet, die sich mit einem Bein in der Holzverkleidung einer Insel verfangen hat. Sie hing kopfüber über dem Wasser und war nicht in der Lage, sich selbst zu befreien. Glücklicherweise war das Wasser flach genug, sodass zwei Einsatzkräfte - ausgerüstet mit Wathose und Handschuhen - trocken zur Insel gelangen und die Gans aus ihrer Notlage befreien konnten. Der Patient wurde der Gänsezählerin übergeben, die nun das vermutlich am Bein verletzte Tier versorgt und weitere medizinische Hilfe einleitet.

Die Feuerwehr war mit 8 Einsatzbeamten für ca. 30 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell