Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall auf der A42

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A42 wurde am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Dortmund eine Person verletzt. Gegen 22 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein, die einen schweren Unfall auf der Autobahn meldeten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Kleinwagen von seiner Spur ab. Er kollidierte mit der Leitplanke, überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Zeugen des Unfalls leisteten umgehend erste Hilfe. Sie retteten den Fahrer aus seinem demolierten Fahrzeug und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach der ersten medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst und den ebenfalls alarmierten Notarzt, wurde der Fahrer in ein nahe gelegenes Oberhausener Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Oberhausen sicherte gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Bei dem Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte für ca. 40 min im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam wird von der Autobahnpolizei ermittelt.

P.K.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell