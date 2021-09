Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl von Baustellenmaterial - Tatverdächtiger im Nahbereich gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am späten Samstagabend, 18.09.2021, kam es im Bereich einer Baustelle am Liebfrauenkirchplatz zu einem versuchten Metalldiebstahl. Ein Verdächtiger konnte in der Nähe zum Tatort gestellt werden.

Den Ermittlungen zufolge erhielt die Polizei gegen 23:20 Uhr einen Hinweis, wonach sich mehrere Personen auf der Baustelle aufgehalten haben sollen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten vorerst keine Personen angetroffen werden. Jedoch stand vor der Baustelle ein unverschlossener Pkw samt Anhänger. Auf diesem lagen diverse Aluminiumschienen, die baugleich mit Material im Baustellenbereich waren und offenbar gerade zwecks Abtransport verladen worden sind.

Beim Herannahen der Polizei ergriffen die Diebe vermutlich die Flucht. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger aus Hildesheim, der sich hinter angrenzenden Büschen im Nahbereich der Baustelle versteckt hatte, gestellt werden.

Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Pkw-Anhänger-Gespann wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell