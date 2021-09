Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Marktplatz in Gronau

Hildesheim (ots)

(koe) Am 19.09.2021 um 15:24 Uhr wurde dem Polizeikommissariat Elze ein Brand in dem Toilettenhäuschen auf dem Gronauer Marktplatz gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter zündete das Toilettenpapier in der Herrentoilette an. Durch das Feuer kam es zu starker Rauchentwicklung mit geringem Sachschaden. Es ist kein Gebäudeschaden entstanden. Die Feuerwehr Gronau war mit 18 Kameraden vor Ort und konnte das Feuer löschen. Zeugen, die Hinweise über den Täter oder den Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

